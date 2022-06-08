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    08 июня 2022, 20:12

    Президент Ирана предложил Путину помощь в урегулировании ситуации на Украине

    Президент Ирана Раиси предложил помочь дипломатическому разрешению украинского кризиса

    Александра Ломейко

    В Иране сообщили о готовности содействовать дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил президент республики Ибрахим Раиси во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

    Раиси выразил надежду на скорейшее завершение украинского конфликта. Его слова привело РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу иранского президента.

    «Раиси <…> отметил важность дипломатического урегулирования в этом вопросе», — сказано в сообщении.

    В ходе беседы, добавила пресс-служба Кремля, Путин и Раиси обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Достигнутому уровню российско-иранских отношений стороны дали высокую оценку и договорились их укреплять, в том числе реализацией совместных проектов в торгово-экономической сфере.