Президент Ирана предложил Путину помощь в урегулировании ситуации на Украине

В Иране сообщили о готовности содействовать дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил президент республики Ибрахим Раиси во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

Раиси выразил надежду на скорейшее завершение украинского конфликта. Его слова привело РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу иранского президента.

«Раиси <…> отметил важность дипломатического урегулирования в этом вопросе», — сказано в сообщении.

В ходе беседы, добавила пресс-служба Кремля, Путин и Раиси обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Достигнутому уровню российско-иранских отношений стороны дали высокую оценку и договорились их укреплять, в том числе реализацией совместных проектов в торгово-экономической сфере.