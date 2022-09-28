МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы | 360°

Мир 28 сентября 2022, 15:50 Поделиться Telegram

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Viber МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы МИД Грузии назвал референдумы попытками аннексии территорий Украины РИА Новости

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В министерстве иностранных дел Грузии дали негативную оценку референдумам о вхождении в состав России, которые состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В грузинском МИД заявили, что продолжат поддерживать Украину.

«Грузия осуждает незаконные референдумы, организованные Россией на оккупированных территориях Украины», — сказано в заявлении ведомства в Twitter.

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В МИД отнеслись к референдумам как к попытке аннексии территорий Украины. Дипломатическое ведомство посчитало их неприемлемыми.

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«Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Германия отказалась признавать итоги референдумов в Донбассе. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал волеизъявления жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей «фиктивными».

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершились 27 сентября. Большинство проголосовавших выступили за вхождение регионов в состав России.

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