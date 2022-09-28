Германия отказалась признавать итоги референдумов в Донбассе | 360°

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Германия отказалась признавать итоги референдумов в Донбассе

Канцлер Германии Шольц: мы не примем результаты этих фиктивных референдумов в Донбассе

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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях фиктивными. Он заявил в интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung, что ФРГ не признают их результаты.

«Мы не примем результаты этих фиктивных референдумов и продолжим поддерживать Украину с неослабевающей силой», — заявил он.

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ФРГ поставила Вооруженным силам Украины самоходные гаубицы, системы залпового огня и зенитные самоходные установки Gepard. Олаф Шольц заявил, что именно немецкая техника внесла большой вклад в обороноспособность украинской армии и возмутился тем, что она просит новую технику. По его словам, Германия и так обеспечивает поставку более 100 танков и боевых машин пехоты.

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В интервью он также рассказал о собственном самочувствии — у канцлера диагностировали ковид — и борьбе с энергетическим кризисом. По словам Олафа Шольца, в ближайшие дни власти объявят о мерах для снижения цен на газ и электроэнергию.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершились 27 сентября. Большинство проголосовавших выступили за присоединение к России.

Германия

Олаф Шольц

Референдум

Референдумы о присоединении к России

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