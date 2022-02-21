МИД Германии призвал Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР

В МИД Германии призвали Россию отменить решение о признании ДНР и ЛНР. В ведомстве назвали это грубым нарушением международного права и ударом по всем дипломатическим усилиям.

Владимир Путин вечером 21 февраля объявил о признании Россией республик Донбасса. МИД ФРГ считает такое решение Москвы грубым нарушением международного права и ударом по дипломатическим усилиям. Кроме того, немецкий МИД призвал Кремль отменить решение о признании ЛДНР. России, по их мнению, нужно вернуться «на путь дипломатии».

Председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что на Россию будут наложены санкции за решение признать ЛДНР.

Заявления официального Киева о намерениях снова создать ядерное оружие не являются пустой болтовней. Такое заявление во время обращения к россиянам сделал президент РФ Владимир Путин.