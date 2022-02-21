Путин не считает бравадой угрозы Киева создать ядерное вооружение

Заявления официального Киева о намерениях снова создать ядерное оружие не являются пустой болтовней. Такое заявление во время обращения к россиянам сделал президент РФ Владимир Путин.

В случае появления ядерного оружия ситуация в мире изменится самым кардинальным образом. Россия не может остаться в стороне от этого, отметил Путин.

«Киеву создать ядерное оружие будет проще, чем другим государствам», — отметил он.

По его словам, Украина может создать ядерное оружие при активной поддержке запада. Этого, как считает Путин, нельзя исключать.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия признает независимость Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, официальный Киев не сделал ничего для того, чтобы урегулировать ситуацию в Донбассе, а Россия до последнего пыталась сохранить территориальную целостность братского государства. Также российский лидер заявил, что Москва готова показать Киеву последствия декоммунизации.