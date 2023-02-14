Мир 14 февраля 2023, 09:28 МИД допустил поставку второй партии С-400 в Турцию, несмотря на санкции Дипломат Пилипсон: Россия не считает поставку Турции партии С-400 нерешаемой задачей РИА «Новости»

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Россия может поставить Турции второй полк зенитной ракетной системы С-400. Исполнение этой части договоренности, несмотря на противодействие Запада, осталось решаемой задачей, заявил РИА «Новости» директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим», — сказал он.

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Дипломат назвал передачу С-400 чувствительным вопросом как для поставщика, так и для заказчика и объяснил этим соблюдение «информационной гигиены» — стремление не выносить обсуждение в публичное пространство. Юрий Пилипсон заявил, что Запад ввел против России санкции для того, чтобы устранить конкурента на рынке вооружений, а не защитить демократию.

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Контракт на поставку одного полка С-400 с опционом на второй Россия и Турция подписали в 2017 году. В 2019-м передали первый полк. Министр обороны Хулуси Акар заявил, что армия задействует его, когда придет подходящее время. Американские СМИ рассказали, что турецкое правительство может передать часть российских систем Украине, однако президент Реджеп Тайип Эрдоган опроверг эту информацию.