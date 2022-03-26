Турция не ставила на повестку передачу С-400 Украине

Турецкие власти не ставили на повестку вопрос передачи приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400 Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Такой вопрос не стоит на повестке», — привело РИА «Новости» слова главы МИД Турции.

О том, что власти США якобы предложили Турции передать их системы С-400 войскам Украины, ранее сообщило Rеutеrs. По данным агентства, Соединенные Штаты сейчас по всему миру ведут поиски российских или советских ПВО, которые ВСУ могли бы применять против российской авиации и ракет.

Турецкому народу не понравилось, что американцы хотят забрать их системы и подарить украинцам. Читатели портала Haber7 ранее предостерегли свои власти от втягивания страны в конфликт с Россией, призвав США отправить Украине свои истребители, не распоряжаться чужим оружием.

Накануне президент Турции заявил, что они не отдадут Украине свои С-400. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что системы ПВО являются их собственностью в сфере обороны и этот вопрос закрыт.