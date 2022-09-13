МИД Азербайджана заявил о жертвах среди военных в результате столкновений на границе | 360°

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МИД Азербайджана заявил о жертвах среди военных в результате столкновений на границе

МИД Азербайджана: из-за обострения ситуации на границе есть жертвы в рядах ВС

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МИД Азербайджана заявил о жертвах среди венных из-за обострения обстановки на азербайджано-армянской границе. Об этом сообщил ТАСС.

«В результате обострения на азербайджано-армянской границе есть жертвы в рядах вооруженных сил Азербайджана», — говорится в сообщении.

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В свою очередь Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные продолжают обстреливать инфраструктуру на границе.

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Ранее Минобороны Армении сообщило, что в 00:05 13 сентября подразделения азербайджанских ВС начали стрелять в направлении городов Сотк, Горис, Джермук. По данным армянской стороны, Азербайджан использовал артиллерию, легкое и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Кабмин Армении связался с руководством России, ОДКБ и Совбеза ООН в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайжаном.

В ночь на 13 сентября минобороны Армении заявило о том, что вооруженные силы Азербайджана начали обстрелы территории страны. О столкновениях на армяно-азербайджанской границе также сообщило военное ведомство Азербайджана.

Конфликт Азербайджана и Армении

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