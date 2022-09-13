Правительство Армении обратилось за поддержкой к России и ООН из-за столкновений на границе | 360°

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Правительство Армении обратилось за поддержкой к России и ООН из-за столкновений на границе

Правительство Армении обратилось к России из-за столкновений на границе с Азербайджаном

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Кабмин Армении связался с руководством России, ОДКБ и Совбеза ООН в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайжаном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армянского правительства.

«Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны», — заявили в пресс-службе.

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Ранее Минобороны Армении сообщило, что в 00:05 13 сентября подразделения азербайджанских ВС начали стрелять в направлении городов Сотк, Горис, Джермук. По данным армянской стороны, Азербайджан использовал артиллерию, легкое и крупнокалиберное стрелковое оружие.

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Совбез Армении собрал экстренное заседание. По его итогам было решено обратиться за помощью к Россию с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Также Армения решила связаться с ОДКБ и Советом безопасности ООН.

Конфликт Азербайджана и Армении

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