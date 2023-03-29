Мир 29 марта 2023, 08:24 Международный трибунал по Украине призвали учредить в США Представитель Госдепа США Пател призвал учредить международный трибунал по Украине РИА «Новости»

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США выступают за создание специального международного трибунала по Украине. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Ведант Пател, его слова привел ТАСС.

«Мы поддерживаем создание спецтрибунала по Украине на основе международного суда и коренной украинской судебной системы», — отметил он.

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Пател выразил мнение, что европейские партнеры США обязательно поддержат эту инициативу.

«В идеальных условиях он должен базироваться в одной из стран Европы», — добавил представитель Госдепа.

Посольство России в США назвало заявления о создании специального трибунала профанацией, не имеющей никакого отношения к правосудию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил создания трибунала по расследованию преступлений властей Украины. По его словам, в основу работы этого органа могут войти материалы Следственного комитета.