Общество 19 марта 2023, 15:09 Кремль оценил идею создания трибунала по преступлениям киевского режима Песков: материалы СК смогут лечь в основу трибунала по преступлениям властей Украины РИА «Новости»

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Материалы Следственного комитета о преступлениях киевского режима в дальнейшем смогут лечь в основу трибунала, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что СК продолжает тщательную работу в этом направлении, сообщил ТАСС.

«Ведется очень напряженная, скрупулезная, кропотливая работа. Материалы, которые, безусловно, смогут лечь в основу такого трибунала», — сказал представитель Кремля.

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Так он прокомментировал вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают идею создания трибунала по преступлениям властей Украины и армии этой страны.

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Ранее в СК сообщали о фиксации очередных преступлений со стороны ВСУ. По данным ведомства, украинские военные обстреляли из РСЗО HIMARS Волноваху. В результате погиб мужчина, еще один мирный житель получил ранение. При обстреле были уничтожены шесть автобусов.

О преступлениях боевиков российским следователям также сообщили жительницы Артемовска. По их словам, ВСУ стреляли по мирным жителям, вместе с иностранными наемниками вскрывали квартиры и гаражи. И все это под непрекращающимися обстрелами украинской артиллерии.

Кроме того, противник целенаправленно обстрелял съемочную группу херсонской ТРК «Таврия» и сотрудников выездного мобильного офиса администрации Херсонской области в населенном пункте Нижние Серогозы.