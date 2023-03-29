29 марта 2023, 07:11
Заявления США о спецтрибунале против России сочли профанацией
Посольство России назвало профанацией высказывания США о поддержке спецтрибунала
Заявления некоторых представителей США о поддержке специального трибунала против России не имеют отношения к правосудию, являясь откровенной профанацией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства России в Вашингтоне.
«Ряд чиновников американской администрации высказывались в поддержку создания специального трибунала против России. Такие заявления не имеют никакого отношения к правосудию, являясь откровенной профанацией», — заявили в дипломатическом представительстве.
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Там также отметили, что США в угоду собственным геополитическим интересам продолжают демонстрировать пренебрежение нормами международного права.
«Голословные и оголтелые обвинения в якобы преступлениях против человечности и агрессии — элемент развязанной Вашингтоном, в рамках гибридной войны, русофобской кампании», — добавили в посольстве.
Ранее заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что до установления мира на Украине еще слишком далеко.
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