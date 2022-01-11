Международное авиасообщение возобновили в Нур-Султане

В Нур-Султане почти полностью возобновили международное авиасообщение, исключение — рейсы авиакомпаний Turkish Airlines и Lufthansa. Об этом сообщили на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Во вторник, 11 января, в Нур-Султане планируются рейсы в обоих направлениях с Москвой, Минском, Дубаем, Варшавой, Франкфуртом-на-Майне, Ташкентом, Новосибирском, Коломбо, Антальей и Кутаиси. Отменять рейсы в столичном аэропорту Казахстана не планируют.

При этом в Алма-Ате вплоть до 15 января никаких международных рейсов не будет. Когда восстановится авиасообщение, не уточняется. Казахстанские власти 9 января сообщали, что работа аэропорта в Алма-Ате возобновится после стабилизации ситуации в городе. Отмечалось, что в целом воздушная гавань технически готова к открытию.

Международный аэропорт Алма-Аты 5 января в ходе беспорядков в городе захватили мятежники. Вскоре гавань освободили от протестующих.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что из Алма-Аты на самолетах ВКС эвакуировали 1719 россиян и иностранцев.