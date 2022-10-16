Протестующие вступили в стычки с полицей в Кишиневе | 360°

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Протестующие вступили в стычки с полицей в Кишиневе

Лидер оппозиции Цуркану: более 50 тысяч человек вышли на протесты в Кишиневе

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Между участниками массовой акции протеста и полицией в центре Кишинева начались стычки. Около 60 тысяч человек, недовольных ростом цен и работой правительства Молдавии собрались на митинг. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на одного из лидеров протеста, председатель Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану.

«На митинг в Кишиневе собрались около 60 тысяч человек», — сказал он.

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Полиция заблокировала демонстрантам доступ к главной площади столицы, поэтому акция проходит на бульваре Сефана Великого. Молодые участники митинга несколько раз попытались прорвать кордон, но их оттеснила полиция. Организаторы акции призвали своих сторонников не вступать в конфликт с правоохранителями.

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Среди лозунгов, которые скандируют митингующие: «Долой Майю Санду!», «Правительство в отставку!», «Досрочные выборы!», «Нет диктатуре!». Участники запускают дымовые шашки в цвета флага Молдавии.

Организатором акции выступила оппозиционная партия «Шор», которая добивается досрочных выборов в парламент.

Акцию протеста в Кишиневе сняли с коптера, на фото видно, как люди полностью заполонили центральные улицы, к вечеру число митингующих превысило 70 тысяч, написала Zvezdanews.

В начале октября массовая акция протеста сторонников оппозиции в Кишиневе собрала около 40 тысяч участников. Митингующие добиваются досрочных парламентских выборов, чтобы новая власть позаботилась о решении проблем народа.

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