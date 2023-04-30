Мир 30 апреля 2023, 17:42 Меркель призвала не отказываться от мирных переговоров между Россией и Украиной Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала не отказываться от переговоров России и Украины РИА «Новости»

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Западу не стоит сужать свой кругозор и исключать любую возможность для мирных переговоров России и Украины. Об этом изданию ZDF заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

Если кто-то говорит о необходимости переговоров, отметила политик, его не стоит освистывать и критиковать.

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«Это очень важно для меня. Я призываю не сужать свой кругозор, обсуждая вероятность мирного диалога между Россией и Украиной», — сказала Меркель.

По ее словам, во время работы главой правительства она пыталась всеми силами предотвратить конфликт.

Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год. В конце 2022-го она признала, что Минские договоренности являлись всего лишь частью плана по милитаризации Украины. Ее слова подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.