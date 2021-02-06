Меркель пригрозила Белоруссии новыми санкциями за нарушение прав человека

Германия и ЕС будут привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека в Белоруссии. Примером собственной решительности канцлер Ангела Меркель предлагает считать принятые недавно санкционные пакеты.

«Германия и Европейский союз и впредь будут призывать к ответу виновных в непрерывных нарушениях прав человека в Белоруссии, как мы это уже сделали принятием санкций ЕС», — сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, размещенном в субботу на сайте федерального правительства.

Меркель вновь отметила, что Евросоюз и ФРГ не признают результаты президентских выборов, прошедших в августе 2020 года.

«Германия и ЕС не признают их, поскольку это не были демократические выборы», — заявила она. По утверждению канцлера Германии, они не были «ни свободными, ни честными, ни прозрачными».

Меркель оказалась солидарна с участниками протестных акций, которые, по ее мнению, выходят на демонстрации против фальсификации результатов выборов, за политические изменения и глубокие преобразования в их стране.

«Однако государственное руководство во главе с Александром Лукашенко знает только один ответ на мирные демонстрации: насилие. Расчет властей, как кажется, заключается в надежде, что мир скоро снова забудет этих отважных людей. Мы не должны этого ни в коем случае допустить», — считает Меркель.

Она добавила, что призывает политическое руководство в Минске незамедлительно остановить репрессии в отношении мирного населения и освободить политзаключенных. Меркель призвала уважать право граждан на свободу выражения мнения. Канцлер напомнила, что Германия приняла план поддержки гражданского общества Белоруссии, в рамках которого упрощен визовый режим для оппозиционеров. Этот план предусматривает также поддержку иного рода: стипендии и финансирование независимых СМИ.

Меркель отметила, что это не решит конфликта между законностью и притеснениями в Белоруссии. Она также сказала, что сделать это извне вообще невозможно, но для нее важно показать отважным людям, что их поддерживают.

Евросоюз ранее ввел три пакета санкций против Белоруссии. Меры коснулись 84 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут найдены, будут заморожены.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, как посчитал ЦИК, победу одержал Лукашенко, получив 80,10% голосов. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста. Точечное противостояние продолжается до сих пор.