Тихановская на своей странице в Twitter уже выразила благодарность Науседе. Она написала, что президент Литвы таким образом выразил солидарность с народом Белоруссии в его мирной борьбе за свободу, которая продолжается с августа 2020 года и «вдохновляет весь мир».

Лидеры стран могут официально выдвигать кандидатов на соискание Нобелевской премии мира. Заявки можно подавать до 31 января.

Норвежский депутат Петтер Эйде ранее выдвинул на Нобелевскую премию мира антирасистское движение Black Lives Matter. Политик назвал BLM очень важным явлением, охватившим весь мир. На получение премии в 2021 году, помимо Тихановской, также претендуют один из новостных ресурсов Гонконга и Хоккейная лига Баренцева региона, рассказало издание «Царьград».

Литовский МИД ранее предложил переименовать Белоруссию. В Вильнюсе разглядели в названии республики «принадлежность к России» и предложили исправить это, как уже поступили с Грузией.