Меркель оценила статью Lancet о вакцине «Спутник V»

В Германии сочли хорошими данные по российской вакцине «Спутник V», которые опубликовал журнал Lancet. В ЕС будут ждать любые вакцины после регистрации Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA).

Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила об этом в интервью телеканалу AMD. Берлин всегда был готов «сердечно приветствовать» запросы о регистрации от EMA.

«Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине», — заметила канцлер.

Меркель подчеркнула, что в ЕС допустят для прививок только те вакцины, которые «предоставят агентству необходимые данные.

Вопрос сотрудничества Евросоюза и РФ по российским вакцинам обсуждали в начале января. После этого Меркель не исключила заключение соответствующих договоренностей, однако EMA должно одобрить процесс.

Накануне канцлер Германии заявила, что привитые от коронавируса немцы не получат какие-либо привилегии. Она допустила, что вакцинацию населения придется вести «долгие годы», поскольку вирус мутирует.