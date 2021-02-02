Меркель оценила статью Lancet о вакцине «Спутник V»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила об этом в интервью телеканалу AMD. Берлин всегда был готов «сердечно приветствовать» запросы о регистрации от EMA.
«Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине», — заметила канцлер.
Меркель подчеркнула, что в ЕС допустят для прививок только те вакцины, которые «предоставят агентству необходимые данные.
Вопрос сотрудничества Евросоюза и РФ по российским вакцинам обсуждали в начале января. После этого Меркель не исключила заключение соответствующих договоренностей, однако EMA должно одобрить процесс.
Накануне канцлер Германии заявила, что привитые от коронавируса немцы не получат какие-либо привилегии. Она допустила, что вакцинацию населения придется вести «долгие годы», поскольку вирус мутирует.