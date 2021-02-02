Меркель отказала немцам в привилегиях после прививки от коронавируса

Привитым от коронавируса немцам не стоит рассчитывать на какие-либо привилегии. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против такого подхода.

Меркель сделала заявление после совещания на тему вакцинации от SARS-CoV-2. Слова канцлера привел ТАСС.

«Новых свобод не будет», — подчеркнула она, добавив, что вопрос предоставления каких-либо привилегий привитым не обсуждался.

Канцлер Германии указала на неясность относительно того, могут ли быть получившие прививку переносчиками вируса. Пока точных данных нет, то и дискуссию вести не имеет смысла.

Меркель допустила, что прививать от коронавируса население придется «долгие годы» — из-за новых мутаций, как и в случае с гриппом.

«Может случиться так, что это не будет однократным процессом», — заметила она.

На полный карантин Германию закрыли с 16 декабря: в стране с ограничениями работают магазины и общепит, а встречи на улице разрешены только один на один. Общественную жизнь в стране поставили на паузу. Не исключено и ужесточение мер, в том числе частичная остановка общественного транспорта.