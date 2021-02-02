Мурашко рассказал об итогах пострегистрационных испытаний «Спутника V»

Вакцина «Спутник V» показала высокую эффективность и безопасность по итогам промежуточных результатов пострегистрационного исследования. У россиян, заметили в Минздраве, есть возможность привиться одним из лучших препаратов против коронавируса.

С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, которого процитировало РИА «Новости».

«Россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин — „Спутник V“. <…> Промежуточные результаты пострегистрационного <…> исследования демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность», — сказал глав ведомства.

Результаты исследования были опубликованы в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира — The Lancet. Мурашко подчеркнул, что это говорит не только о высочайшем качестве испытаний, но и о глобальной заинтересованности в российской вакцине.

Препарат «Спутник V» разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Он стал первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса на основе аденовируса человека. Всемирная организация здравоохранения включила разработку российских ученых в десятку лучших вакцин-кандидатов.

От заражения SARS-CoV-2, уточнил ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, «Спутник V» защитит более чем на два года.