Меркель не отключила телефон перед встречей с Путиным. Он зазвонил в неподходящий момент

На встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным произошел курьезный случай. Глава правительства ФРГ не отключила свой телефон перед мероприятием, и ей кто-то позвонил во время выступления российского лидера.

Путин говорил об экономическом развитии, когда в кармане Меркель затрезвонил гаджет. Российский президент на несколько секунд прервался, чтобы дать слово переводчику, и продолжил речь фразой, что постоянно находится в телефонном контакте с Меркель.

Ангела Меркель прилетела в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 20 августа. Глава Российского государства заявил, что Германия является одним из основных партнеров РФ. Канцлер ФРГ подчеркнула, что со стороны Германии будет правильно поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.

Из Москвы председатель правительства Германии отправится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.