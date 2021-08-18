Встреча Меркель с Зеленским насторожила Климкина

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин напрягся из-за предстоящей встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с украинским президентом Владимиром Зеленским. В интервью «Обозревателю» он признался, что глава немецкого правительства может убедить лидера Украины пойти на неприемлемые уступки.

Климкин подчеркнул, что Меркель хочет стабилизировать ситуацию вокруг Украины, чтобы обеспечить безопасность Европы.

«Я думаю, перед тем, как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры», — заявил экс-министр.

Он предположил, что Меркель будет давить на то, что она любит Украину, но скоро уходит, а о политике следующего немецкого правительства ничего не известно. Поэтому, по словам Климкина, она будет убеждать Зеленского договориться обо всем на ее условиях.

На прошлой неделе стало известно, что незадолго до отставки Меркель приедет в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным, а через два дня после этого визита отправится на Украину для встречи с Зеленским. Специалисты полагают, что канцлер поднимет темы «Северного потока — 2», Донбасса и дальнейшего сотрудничества стран.