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    20 августа 2021, 14:20

    Путин назвал Германию одним из основных партнеров РФ

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Президент Владимир Путин заявил, что Германия является одним из основных партнеров России. Такое заявление он сделал на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

    Путин назвал Германию одним из основных партнеров РФ

    «Сейчас бы хотел отметить, что Федеративная Республика остается одним из основных партнеров для нас и Европе, и в мире», — сказал Путин. Кадры со встречи показал сайт Smotrim.ru.

    Меркель заявила, что со стороны Германии правильно поддерживать диалог с России, несмотря на разногласия. Об этом сообщил ТАСС.

    Лидеры стран обсудят двусторонние отношения, а также мировую повестку, в том числе ситуацию в Афганистане.

    До начала встречи с Путиным канцлер возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы. Сразу из Москвы Меркель отправится в Киев, где 22 августа встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также канцлер ФРГ почтит память погибших на войне.

    Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что немецкий политик будет пытаться склонить Зеленского пойти на неприемлемые уступки.