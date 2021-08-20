Путин назвал Германию одним из основных партнеров РФ

Президент Владимир Путин заявил, что Германия является одним из основных партнеров России. Такое заявление он сделал на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Сейчас бы хотел отметить, что Федеративная Республика остается одним из основных партнеров для нас и Европе, и в мире», — сказал Путин. Кадры со встречи показал сайт Smotrim.ru.

Меркель заявила, что со стороны Германии правильно поддерживать диалог с России, несмотря на разногласия. Об этом сообщил ТАСС.

Лидеры стран обсудят двусторонние отношения, а также мировую повестку, в том числе ситуацию в Афганистане.

До начала встречи с Путиным канцлер возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду Москвы. Сразу из Москвы Меркель отправится в Киев, где 22 августа встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Также канцлер ФРГ почтит память погибших на войне.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что немецкий политик будет пытаться склонить Зеленского пойти на неприемлемые уступки.