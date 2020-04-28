Меркель назвала неприятными санкции против России во время пандемии

Антироссийские санкции неприятны во время такой ситуации, как пандемия коронавируса. Власти Германии занимаются решением политических проблем, вызывавших введение ограничительных мер.

«Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной», — приводит ТАСС слова канцлера Германии Ангелы Меркель.

Она добавила, что все страны хотят развивать свою экономику. В связи с этим, санкции «неприятны».

«Я могу только всех призвать в этой исключительной ситуации, которая нам вновь показала, что у нас есть серьезные международные проблемы, решать сопровождающие нас много лет конфликты, тогда санкций не будет», — заключила Меркель.

Постпред России Василий Небензя 10 апреля во время конференции Совбеза ООН предложил отменить санкции с развивающихся государств и принять декларацию для объединения усилий в борьбе с распространением инфекции. Это предложение заблокировали украинские представители. В итоге Украину осудили за такой шаг, так как документ мог спасти жизни многих людей.

С пандемией коронавируса сейчас борются власти многих стран. В мире насчитывается более трех миллионов заболевших COVID-19. В России зафиксировано 93 558 случаев заражения.