    28 апреля 2020, 18:10

    Меркель назвала неприятными санкции против России во время пандемии

    Дарья Бунякова

    Антироссийские санкции неприятны во время такой ситуации, как пандемия коронавируса. Власти Германии занимаются решением политических проблем, вызывавших введение ограничительных мер.
    Меркель назвала неприятными санкции против России во время пандемии

    «Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной», — приводит ТАСС слова канцлера Германии Ангелы Меркель.

    Она добавила, что все страны хотят развивать свою экономику. В связи с этим, санкции «неприятны».

    «Я могу только всех призвать в этой исключительной ситуации, которая нам вновь показала, что у нас есть серьезные международные проблемы, решать сопровождающие нас много лет конфликты, тогда санкций не будет», — заключила Меркель.

    Постпред России Василий Небензя 10 апреля во время конференции Совбеза ООН предложил отменить санкции с развивающихся государств и принять декларацию для объединения усилий в борьбе с распространением инфекции. Это предложение заблокировали украинские представители. В итоге Украину осудили за такой шаг, так как документ мог спасти жизни многих людей.

    С пандемией коронавируса сейчас борются власти многих стран. В мире насчитывается более трех миллионов заболевших COVID-19. В России зафиксировано 93 558 случаев заражения.