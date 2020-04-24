Украину осудили за блокировку в ООН резолюции России о санкциях

Российские дипломаты назвали кощунством и очередным примером «твердой и непоколебимой» украинской линии на блокировку резолюции, призывающей ослабить санкции развивающихся стран, чтобы не мешать им бороться с пандемией коронавируса.

Заявление опубликовано на сайте постоянного представительства России в ООН. Дипломаты посетовали, что принятие резолюции могло бы спасти многие потенциальные жертвы пандемии.

«Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции, подрывающей одно из возможных направлений международного сотрудничества в борьбе с COVID-19», — пояснили российские дипломаты.

Резолюция касалась стран, которые нуждаются в гуманитарной и экономической помощи, и находятся в уязвимом положении.

«За антироссийские санкции просим наших коллег не беспокоиться. Напоминаем: мы не обсуждаем введенные против нас незаконные рестрикции, ни с кем не торгуемся и никого не умоляем их снять», — подчеркнули в постпредстве.

В обращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу дипломаты РФ напомнили, что рестрикции наносят существенный урон развивающимся государствам и идут в размер с нормами международного права.

Постпред России Василий Небензя в ходе видеоконференции Совбеза ООН 10 апреля предложил организации снять санкции с развивающихся государств и принять декларацию для объединения усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.