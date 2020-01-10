Меркель может обсудить с Путиным ситуацию в Иране во время встречи
«На столе переговоров лежит обширный ряд тем, также и напряженность в отношениях между Ираном и США может стать темой переговоров», — цитирует Зайберта РИА «Новости».
Ранее он заявил, что приезд Меркель в Москву никак не связан с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. По словам официального представителя кабмина, рабочий визит начали подготавливать еще в декабре 2019 года.
Канцлер Германии посетит Россию с рабочим визитом после приглашения президента России Владимира Путина. Планируется, что стороны во время переговоров обсудят вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, ситуацию в Ливии и Сирии, а также
Меркель приедет в Россию 11 января с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Главы государств планируют обсудить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, урегулирование конфликта в Донбассе по решениям саммита в «нормандском формате», а также ситуацию в Сирии, Ливии и а Ближнем Востоке.