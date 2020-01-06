Меркель приедет в Россию 11 января

Главы государств обсудят обсудят эскалацию напряженности на Ближнем востоке после авиаудара США по аэропорту Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Кроме того, во время визита Меркель в Москву на повестке будет урегулирование конфликта в Донбассе по решениям саммита в «нормандском формате». Также стороны планируют обсудить ситуацию в Сирии и Ливии.

Путин общался с Меркель по телефону 29 декабря 2019 года. Тогда основными темами беседы глав России и ФРГ стало сотрудничество в газовой сфере, подвижки в переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины, а также успешный обмен пленными между Киевом и Донбассом.