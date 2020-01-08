Визит Меркель в Москву оказался не связан с убийством Сулеймани

«Нет никакой связи», — заявил Песков. Эту информацию подтвердил и официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он отметил, что визит Меркель в Москву готовился с декабря 2019 года и убийство Сулеймани не может быть поводом для него.

«Планы этого визита появились не после военной акции против генерала Сулеймани. Напротив, планы и договоренности по этим переговорам датируются Рождеством (25 декабря 2019 года — прим. ред.)», — приводит РИА «Новости» слова Зайберта.

Меркель приедет в Россию 11 января с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Главы государств планируют обсудить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, урегулирование конфликта в Донбассе по решениям саммита в «нормандском формате», а также ситуацию в Сирии и Ливии.