Мир 16 апреля 2024, 12:38 Мэр украинского города погиб в зоне СВО Мэр города Лебедин Сумской области Бакликов погиб в зоне спецоперации Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Мэр города Лебедин в Сумской области Украины Александр Бакликов погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в украинском Telegram-канале «Политика страны» со ссылкой на бывшую заместительницу градоначальника.

Александр Бакликов — бывший десантник. Он отправился на фронт добровольцем.

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Осенью 2021 года парламентарии выступили за досрочное прекращение его полномочий на посту мэра Лебедина. Но уже в мае 2022 года суд восстановил его в должности.

Накануне военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил, что российские войска ликвидировали в зоне проведения спецоперации одного из администраторов русской «Википедии» Юрия Лущая. Мужчина больше года сражался на стороне украинских боевиков.

В начале апреля британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что в Донбассе во время ракетной атаки погиб польский генерал, который выполнял боевые задачи в рядах ВСУ.