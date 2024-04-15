Спецоперация 15 апреля 2024, 20:10 Администратора русской «Википедии» ликвидировали в зоне СВО Погиб один из администраторов русской «Википедии» Юрий Лущай РИА «Новости»

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В зоне СВО российские бойцы ликвидировали одного из администраторов русской «Википедии» Юрия Лущая. Он больше года выполнял боевые задачи на стороне ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов.

Лущай родом из Краматорска, он был историком. В начале 2023 года стал добровольцем украинской армии.

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С 28 марта 2024-го Лущая считали пропавшим без вести. Позже появилась информация о его гибели в тот день. Как выяснилось, Лущай попал под обстрел ВС России рядом с селом Ивановское. Его похоронили 10 апреля в селе Великие Лучки.

Лущай зарегистрировался в русскоязычном разделе «Википедии» в 2009 году, а спустя девять лет стал администратором. Он написал 300 статей на исторические темы. Последнюю правку в энциклопедии мужчина внес за три дня до смерти — 25 марта 2024 года.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные уничтожили украинских боевиков и их технику в городе Гуляйполе. Он уточнил, что под обстрелы попали бандеровцы, которые прятались в этом населенном пункте.