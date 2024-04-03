Мир 03 апреля 2024, 23:29 Воевавший за ВСУ польский генерал погиб в Донбассе от ракетного удара Меркурис: в Донбассе от ракетного удара погиб польский генерал, воевавший за ВСУ РИА «Новости»

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Польский генерал, воевавший на стороне ВСУ, погиб в Донбассе при ракетной атаке. Об этом в эфире YouTube-канала Duran рассказал британский эксперт Александр Меркурис.

«Россия из ночи в ночь наносит серию массированных ударов по центрам принятия решений на Украине, по бункерам и штабам, укрытиям СБУ, разведки. <…> Есть предположение, что во время одной из таких атак погиб польский генерал», — отметил Меркурис.

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Аналитик заявил, что за март украинская армия понесла внушительные потери, в том числе из-за атак российской авиации и работы артиллерии.

Российские войска в зоне СВО продвинулись по трем направлениям — Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком. ВС России заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны.