Мэр Риги ответил на возбуждение против него уголовного дела в Белоруссии

Мэр Риги Мартиньш Стакис прокомментировал возбуждение против него и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича уголовного дела в Белоруссии. Он назвал такие действия Минска «безумием режима».

«Безумие режима во всей красе. Если мы обсуждаем преступную деятельность, я предлагаю господину [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко добиваться справедливости в Гаагском трибунале. Там он обязательно получит ответы на все свои вопросы», — написал Стакис на своей странице в Twitter.

При этом Ринкевич назвал возбуждение дела «демонстрацией отчаяния и безумия» белорусских властей. Дипломат в своем Twitter-аккаунте посоветовал Минску разобраться в инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair.

Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич лично сняли государственный флаг Беларуси и заменили его на бело-красно-белый флаг. После этого мэр Риги в соцсетях сразу на трех языках — латышском, английском и белорусском — сообщил, что флаг оппозиции ему доверили «политические беженцы из республики». Это, по его словам, символизирует солидарность Риги с белорусским народом.

Накануне стало известно о том, что Генпрокуратура Белоруссии после произошедшего на ЧМ возбудила уголовное дело о разжигании национальной вражды.