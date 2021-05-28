Против мэра Риги возбудили уголовное дело из-за снятия флага Белоруссии

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о разжигании национальной вражды после того, как на ЧМ по хоккею в Риге сняли государственный флаг республики. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Уголовное производство было открыто в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича. Их действия, по мнению белорусской стороны, были направлены на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности. В ведомстве напомнили, что Стакис и Ринкевич заменили государственный флаг республики на бело-красно-белое полотнище.

«Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Для организации предварительного расследования материалы направили в Следственный комитет Белоруссии.

В настоящее время в Риге проходит чемпионат мира по хоккею. В центре города были установлены флаги стран — участниц турнира. Мэр города Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич лично заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый.

После этого Стакис в соцсетях сразу на трех языках — латышском, английском и белорусском — сообщил, что флаг оппозиции ему доверили «политические беженцы из республики». Это, по его словам, символизирует солидарность Риги с белорусским народом.