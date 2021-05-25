На ЧМ по хоккею в Риге смешали спорт и политику. Мэр снял три флага за два дня

Во время чемпионата мира по хоккею в Латвии мэр Риги решил заменить флаг Белоруссии на бело-красное полотно. Это не понравилось Международной федерации хоккея. Тогда мэр Риги убрал и их флаги. А днем ранее с его же подачи пропали и флаги РФ. Россияне уверены, что все это последовательная провокация и откровенный политический акт.

В Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, мэр города Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс лично заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый. Белорусский флаг и его последующая замена были вывешены около гостиницы в центре Риги, где живут команды национальных сборных.

На своей странице в соцсети Стакис сразу на трех языках — латышском, английском и белорусском — сообщил, что флаг оппозиции ему доверили «политические беженцы из республики». Он символизирует солидарность Риги с белорусским народом.

Но Международная федерация хоккея замену не оценила. Мэру Риги было направлено письмо с требованием вернуть законный флаг либо убрать флаги IIHF. Стакис выбрал последнее, о чем снова сообщил в соцсети, правда, на этот раз ограничившись текстами на латышском и английском.

В качестве ответной реакции на действия мэра Риги Белоруссия выдворила из страны всех сотрудников дипмиссии Латвии. Непосредственно латвийскому послу предложено уехать на родину в течение суток. А дипломатическому и административно-техническому составу посольства дали на сборы 48 часов.

О России не забыли

Разумеется, власти Риги не забыли и о России. С центральной площади, где находятся флаги стран, принимающих участие в нынешнем чемпионате мира по хоккею, убрали российский триколор. Вместо него повесили флаг Олимпийского комитета России. Замена произошла только к третьей игре чемпионата.

Поводом для запрета российского флага стали действующие санкции Всемирного антидопингового агентства. Российским спортсменам в течение двух лет запрещено участвовать в международных соревнованиях под государственной символикой. На лед хоккеисты выходят в форме с указанием ОКР.

Спорт или политика

Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев в разговоре с «360» отметил, что спорт должен быть территорией без политики, но об этом правиле помнят не все. Свищев напомнил недавний случай на Чемпионате мира по шашкам в Польше.

«Демонстративно, нагло, хамским образом один из организаторов чемпионата подошел к нашей спортсменке и снял флаг Российской Федерации. Флаг был на столе из-за оплошности организаторов. Они просмотрели, что российский спорт находится под санкциями и наши спортсмены не могли выступать под своим флагом», — сказал Дмитрий Свищев.

По его мнению, организаторы могли красиво выйти из этой ситуации и убрать флаг, не привлекая внимания. Но это сделали во время соревнования — сняли флаг прямо во время игры. Сейчас по тому же пути идет Латвия, демонстративно снимая флаг Белоруссии и заменяя его на другой, не являющийся одним из официальных символов государства.

«Это провокация. И на это четко отреагировала Международная федерация хоккея, потребовав либо убрать этот флаг, либо снять флаг IIHF. Мэр, как известно, снял флаг хоккея. Хотя когда оргкомитет принимает на себя обязательства, это обязательства не только организации или отдельных людей, но и всей страны», — отметил Свищев.

Четкая позиция

По мнению председателя комитета ГД РФ по физической культуре, спорту и молодежной политике, подобные действия — демонстрация четкой позиции страны по отношению к своим соседям. И IIHF должна жестко отреагировать на этот демарш Латвии или отдельных ее руководителей и выступить с жесткими санкциями.

«Какая разница, какая религия или взгляды у тех или иных руководителей стран, какая разница, кто какой национальности или расы? Никакого отношения к хоккею это не имеет. Единственный вариант для Латвии достойно выйти из этой ситуации — срочно признать свою ошибку, извиниться перед всеми спортсменами и попытаться сгладить эту проблему», — сказал Дмитрий Свищев.

Заслуженный мастер спорта России по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «360» подтвердила, что в последнее время спорт и политика смешиваются достаточно часто, и также вспомнила польский инцидент.

«Мы это видим, и Россия это ощущает на себе постоянно. Но все завуалировано какими-то объяснениями, аргументами, которыми люди так или иначе свои действия характеризуют. Но как можно не назвать политическим актом то, что посреди игры уносят флаг? Да, можно оправдаться безалаберностью организаторов, но раз он уже стоит, то можно было бы уже дождаться конца матча», — отметила олимпийская чемпионка.

По ее словам, сейчас в Латвии происходит что-то подобное. Светлана Журова признала, что не понимает, как можно было убрать флаг Белоруссии, если это законный флаг страны. Он официально зарегистрирован, это флаг, который представляет страну, это ее государственный символ.

По словам депутата, самовольная замена флага — откровенный политический акт, реакция на те события, что недавно происходили в Белоруссии. К сожалению, санкции за такие жесты не предусмотрены — подобных прецедентов просто никогда не было.