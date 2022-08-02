Зеленский переадресовал вопрос о сносе памятника Екатерине II властям Одессы

Украинцы подали властям две петиции о памятнике Екатерине II в Одессе. Они потребовали снести его и заменить на скульптуру порноактера. Президент Украины Владимир Зеленский поручил одесскому горсовету рассмотреть оба предложения, сообщило РИА «Новости».

Петиции набрали нужное для рассмотрения количество подписей. Одна предполагает просто снос памятника Екатерине II, другая — его снос и замену на скульптуру Билли Херрингтону, звезде порнофильмов 1990-х годов. Президент Украины переадресовал их местным властям, так как изначально решение об установке памятника императрице принимали они.

«Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией», — гласит подписанный им документ.

Жители Киева также попросили снести памятник Зое Космодемьянской на улице Гончара, петиция собрала больше 100 подписей. В Переяславе уже снесли монумент «Навеки вместе с Россией», в поселке Кегичевка — памятник Максиму Горькому, в Харькове — бюст Георгия Жукова, в Ужгороде — Александру Пушкину.