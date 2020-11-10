Мэр Харькова пропал. Полиция завела дело об убийстве

Мэр Харькова перестал выходить на связь и пропал. После этого полиция приступила к расследованию уголовного дела об умышленном убийстве без вести пропавшего.

«Полицейские Харькова открыли уголовное производство по факту исчезновения городского главы. С соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно», — сообщила пресс-служба областной полиции.

Уголовное дело правоохранители завели по статье об умышленном убийстве. Кроме того, в документах есть пометка о пропавшем без вести. По информации пресс-службы, сейчас все данные заявления проверяются полицейскими.

В сообщении фамилия мэра Харькова не указана, но в начале ноября на выборах главы города победил 61-летний Геннадий Кернес. Он набрал наибольшее количество голосов, являясь действующим харьковским мэром.

При этом в сентябре Кернес подхватил коронавирус и отправился на лечение в германскую клинику Charite. После этого мэр ни разу не выступал на публике, из-за чего стали ходить слухи о его смерти. Но близкие Кернеса заверяли, что политик начал выздоравливать и скоро приедет в город.