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    03 ноября 2020, 17:10

    Окружение харьковского мэра опровергло слухи о его смерти

    Артур Блянихов

    ИА Nation News выяснило у окружения мэра Харькова Геннадия Кернеса, соответствуют ли действительности сообщения о его кончине.

    Пресс-секретарь мэра призналась, что не может комментировать подобные слухи.

    «Вот у тех, кто их распускает, у них и спрашивайте», — добавила собеседница информагентства.

    В свою очередь адвокат Кернеса Александр Гунченко также отказался от каких-либо комментариев.

    «Я хоть и являюсь его адвокатом, но не могу это прокомментировать, так как это дело родных и близких», — обозначил юрист.