Окружение харьковского мэра опровергло слухи о его смерти

Пресс-секретарь мэра призналась, что не может комментировать подобные слухи.

«Вот у тех, кто их распускает, у них и спрашивайте», — добавила собеседница информагентства.

В свою очередь адвокат Кернеса Александр Гунченко также отказался от каких-либо комментариев.

«Я хоть и являюсь его адвокатом, но не могу это прокомментировать, так как это дело родных и близких», — обозначил юрист.