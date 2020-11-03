Окружение харьковского мэра опровергло слухи о его смерти
ИА Nation News выяснило у окружения мэра Харькова Геннадия Кернеса, соответствуют ли действительности сообщения о его кончине.
Пресс-секретарь мэра призналась, что не может комментировать подобные слухи.
«Вот у тех, кто их распускает, у них и спрашивайте», — добавила собеседница информагентства.
В свою очередь адвокат Кернеса Александр Гунченко также отказался от каких-либо комментариев.
«Я хоть и являюсь его адвокатом, но не могу это прокомментировать, так как это дело родных и близких», — обозначил юрист.