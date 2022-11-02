Италия передумала отправлять Украине новый пакет военной помощи | 360°

Мир 02 ноября 2022, 12:27 Италия передумала отправлять Украине новый пакет военной помощи Il Messaggero: правительство Италии заморозило указ о шестом пакете военной помощи Украине wikipedia

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Правительство Италии заморозило подготовку шестого пакета военной помощи Украине. Сначала политики хотят исполнить свои прежние обещания, сообщила итальянская газета Il Messaggero.

«Никакого нового указа на отправку оружия на Украину сейчас не прорабатывается», — заявили источники в правительстве и Минобороны Италии.

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Президент Украины Владимир Зеленский настойчиво просит передать новую партию вооружения. Совет министров под управлением Джорджи Мелони заморозил новые поставки. Источники издания назвали как минимум три причины такого решения.

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Во-первых, Украина потребовала средства противовоздушной обороны, в том числе тяжелые и очень дорогие зенитные ракетные комплексы SAMP-T. Однако у итальянской армии мало таких комплексов, и если она отдаст их, то сама останется беззащитной.

Вторая проблема заключается в том, что следующий пакет военной помощи стал бы шестым, а Италия еще не закрыла поставки по четвертому и пятому. Бюрократия стала третьей причиной заморозки. Министр обороны Гуидо Крозетто должен согласовать указ о военной помощи с парламентским комитетом, который распустили, а новый еще не созвали.

Ранее другое издание, La Repubblica, объявило, что Италия передала Украине от 20 до 30 гаубиц M109L, две системы залпового огня MLRS и другие виды вооружения сообщил RT.