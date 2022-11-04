Business Insider перечислил влиятельных сторонников России на Западе | 360°

Мир 04 ноября 2022, 04:18 Business Insider перечислил влиятельных сторонников России на Западе Business Insider включил Трампа в число влиятельных сторонников России на Западе РИА "Новости"

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Некоторые влиятельные западные персоны не боятся выступать против русофобской политики, среди них предприниматель Илон Маск, экс-президент США Дональд Трамп, ведущий Fox News Такер Карлсон, экс-премьер Италии Сильиво Берлускони, а также бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, написал портал Business Insider.

Автор материала подчеркнул, что названные персоны в разное время подвергались критике за отказ осуждать Россию. К примеру, основателя SpaceX Маска называли «посланником Кремля» за его предложения по урегулированию украинского кризиса. Трамп говорил о хороших отношениях с российским руководством и неоднократно встречался с Владимиром Путиным. Он также настаивал на мирных переговорах Москвы и Киева.

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Business Insider напомнил, что как журналист Карлсон часто цитировал российского лидера. Он широко освещал тему конфликта на Украине. Ситуацию в этой стране телеведущий объяснял нежеланием НАТО идти на компромисс и отказаться от военного присутствия в Европе.

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Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в отношениях России и США вряд ли что-то изменится после промежуточных выборов в Конгресс США.