Мексиканец получил 50 лет тюрьмы за убийство журналистки

Жителя Мехико Хуана Карлоса Морено приговорили к 50 годам лишения свободы. Его обвинили в убийстве журналистки Мирославы Брич, которая вела расследования о связях между чиновниками и преступным миром.

Мексиканца Морено по прозвищу Эль Ларри лишили свободы на 50 лет 22 августа. При этом прокуратура просила суд Мехико отправить обвиняемого в убийстве Брич в тюрьму на 70 лет, сообщило издание El Universal. Морено не только виновен в расправе над журналисткой, но еще его считают главой крупного наркокартеля.

Во время своей работы Брич расследовала связи между чиновниками штата Чиуауа и организованной преступностью. Весной 2017 года в журналистку стреляли восемь раз, когда она садилась в автомобиль рядом со своим домом. В тот момент в салоне был ребенок женщины, который не пострадал. Рядом с телом Брич нашли записку со словами: «За то, что говорила слишком громко».

За убийством журналистки последовало закрытие газеты El Norte. Как отмечал главный редактор издания, в Мексике честным журналистам не могут гарантировать безопасность. Более того, убийцы представителей прессы не несут никакого наказания.