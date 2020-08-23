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    23 августа 2020, 15:13

    Мексиканец получил 50 лет тюрьмы за убийство журналистки

    Дарья Бунякова

    Жителя Мехико Хуана Карлоса Морено приговорили к 50 годам лишения свободы. Его обвинили в убийстве журналистки Мирославы Брич, которая вела расследования о связях между чиновниками и преступным миром.
    Мексиканец получил 50 лет тюрьмы за убийство журналистки

    Мексиканца Морено по прозвищу Эль Ларри лишили свободы на 50 лет 22 августа. При этом прокуратура просила суд Мехико отправить обвиняемого в убийстве Брич в тюрьму на 70 лет, сообщило издание El Universal. Морено не только виновен в расправе над журналисткой, но еще его считают главой крупного наркокартеля.

    Во время своей работы Брич расследовала связи между чиновниками штата Чиуауа и организованной преступностью. Весной 2017 года в журналистку стреляли восемь раз, когда она садилась в автомобиль рядом со своим домом. В тот момент в салоне был ребенок женщины, который не пострадал. Рядом с телом Брич нашли записку со словами: «За то, что говорила слишком громко».

    За убийством журналистки последовало закрытие газеты El Norte. Как отмечал главный редактор издания, в Мексике честным журналистам не могут гарантировать безопасность. Более того, убийцы представителей прессы не несут никакого наказания.

    Новости SMI.FM