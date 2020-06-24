СМИ: полиция задержала 30 криминальных авторитетов на сходке в Москве
Правоохранительные органы провели операцию по задержанию около 30 криминальных лидеров на северо-востоке Москвы. Несколько из них имели при себе оружие, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», — рассказал собеседник агентства.
Во время задержания завязалась перестрелка, один человек пострадал. Все, кто был задержан, будут проверены на причастность к преступлениям, совершенным на территории московского региона, добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали десять криминальных авторитетов в кальянной Otrada Lounge на Алтуфьевском шоссе.