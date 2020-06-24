СМИ: полиция задержала 30 криминальных авторитетов на сходке в Москве

«В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе», — рассказал собеседник агентства.

Во время задержания завязалась перестрелка, один человек пострадал. Все, кто был задержан, будут проверены на причастность к преступлениям, совершенным на территории московского региона, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали десять криминальных авторитетов в кальянной Otrada Lounge на Алтуфьевском шоссе.