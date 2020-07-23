Новый поворот в деле Дафны. Причастного к громкому убийству мальтийской журналистки нашли раненым

Мелвина Теуму нашли в своем доме с ножом в правой руке и множественными ранениями в районе почек, шеи и запястья во вторник вечером. Некоторые травмы были глубокими. Об этом рассказал глава полиции Мальты Анджело Гафа.

По информации правоохранителей, мужчина мог нанести себе ранения сам. Хотя подобные увечья — редкость при попытках самоубийства. Инспектор Кит Арно также заметил, что говорил с Теумой, который признался, что сам нанес себе повреждения и что был один, когда это произошло. Состояние предполагаемого посредника оценивают как стабильное, полиция расследует дело.

Это первая попытка Теумы покончить с собой. Ранее он не выражал подобных наклонностей. Правда, упоминал, что боится за свою жизнь, пишет «Би-би-си». Изначально дом мужчины охраняли трое полицейских: двое снаружи, третий внутри. Но по требованию адвоката одного из полицейских, который находился в близком контакте со свидетелем, убрали с поста. При этом в доме Теумы нет камер видеонаблюдения.

Теума должен был предстать перед судом в качестве свидетеля обвинения. Предполагается, что он дал бы показания против известного мальтийского бизнесмена Юргена Фенека. Он возможный заказчик убийства.

Фенек руководил группой компаний Tumas и занимал должность директора энергетической компании Electrogas. Эта организация получила от властей многомиллионную концессию на строительство газовой электростанции. Мальтийское бюро финансовой разведки называло Юргена Фенека владельцем дубайской компании 17 Black. Она, в свою очередь, фигурировала в «Панамском досье», которое указало на связь десятков публичных личностей с отмыванием денег.

Убийство журналистки

Журналистка и автор антикоррупционного блога Дафна Каруана Галиция была убита возле своего дома в середине октября 2017 года. Когда она отъезжала на своем Peugeot 108 от здания, авто взрывом разнесло на несколько частей. Сын Галиции Мэттью, который тоже занимается журналистикой, приехал на место и пытался открыть автомобиль, в то время как машину тушили полицейские.

«Они смотрели на меня: „Извините, мы ничего не можем сделать“, — сказал один из них. Я посмотрел вниз, вокруг меня были части тела моей матери. Я понял, что они правы, это было безнадежно», — рассказывал Мэттью в интервью изданию Times of Malta.

Спасти женщину не удалось. Ей было 53 года. Галиция считалась самой известной и бесстрашной журналисткой страны. Она вела блог на английском языке Running Commentary, который преимущественно был посвящен коррупции. По данным Politico, количество читателей Галиции зачастую превышало население Мальты.

Ее тексты касались государственных служащих. Она расследовала деятельность как мелких чиновников, так и руководителей страны. Публицистку отличала агрессивная подача материала. Так, последняя ее заметка носила название: «Этот жулик Скембри был в суде сегодня и говорил, что он не жулик». Кит Скембри — глава администрации премьер-министра государства. Тексты Галиции часто приводили к отставкам.

Она говорила о предполагаемой связи бывшего премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в «Панамских документах». Супруги любую связь с офшорной компанией отрицают. После публикации статьи о документах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca американские СМИ назвали Каруану Галицию «WikiLeaks в лице одной женщины».

Зимой 2019 года на фоне политического кризиса, связанного с расследованием убийства Галиции, Мускат ушел в отставку. Почтить память Галиции на набережную в городе Слиема вышли тысячи мальтийцев.