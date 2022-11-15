15 ноября 2022, 20:52
Медведев заявил, что Россия будет изымать имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов
Зампред Совбеза Медведев: Россия сможет ответить на изъятие ее активов подобными мерами
Россия будет вынуждена изымать имущество частных инвесторов из недружественных стран, если конфискуют ее собственные зарубежные активы. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя решение Генассамблеи ООН принять резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине.
Медведев назвал это решение беззаконным и добавил, что оно открывает возможности странам принимать национальные акты «о воровстве российских активов». В таком случае, добавил политик, у России не останется выбора, кроме как изымать имущество компаний этих государств.
Реклама
«Их (денег и пр. ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 миллиардов долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России», — написал Медведев.
Реклама
Ранее замглавы Совбеза РФ предложил ООН принять подобную резолюцию в отношении США. По его словам, американское правительство должно возместить ущерб «Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО».
14 ноября большинством голосов Генассамблея ООН поддержала резолюцию о возмещении ущерба Украине. За проголосовали 94 страны, против — 14, еще 73 государства воздержались.
Дмитрий Медведев
ООН
Отношения России и Украины
Реклама
Реклама