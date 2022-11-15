Мир 15 ноября 2022, 20:52 Медведев заявил, что Россия будет изымать имущество иностранных компаний в ответ на воровство ее активов Зампред Совбеза Медведев: Россия сможет ответить на изъятие ее активов подобными мерами РИА «Новости»

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Россия будет вынуждена изымать имущество частных инвесторов из недружественных стран, если конфискуют ее собственные зарубежные активы. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя решение Генассамблеи ООН принять резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине.

Медведев назвал это решение беззаконным и добавил, что оно открывает возможности странам принимать национальные акты «о воровстве российских активов». В таком случае, добавил политик, у России не останется выбора, кроме как изымать имущество компаний этих государств.

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«Их (денег и пр. ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 миллиардов долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России», — написал Медведев.

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Ранее замглавы Совбеза РФ предложил ООН принять подобную резолюцию в отношении США. По его словам, американское правительство должно возместить ущерб «Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО».

14 ноября большинством голосов Генассамблея ООН поддержала резолюцию о возмещении ущерба Украине. За проголосовали 94 страны, против — 14, еще 73 государства воздержались.