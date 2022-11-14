Мир 14 ноября 2022, 23:57 Медведев назвал агонией принятую в ООН резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине Зампред Совбеза Медведев: резолюция нужна для воровства незаконно арестованных активов РФ РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал принятие резолюции о возмещении Россией ущерба Украине. В своем Telegram-канале он написал, что это похоже на начало агонии ООН как главной организации по примирению.

Медведев также заявил, что принятие резолюции говорит о желании некоторых государств заполучить юридические основания для воровства незаконно арестованных российских активов.

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Политик порекомендовал ООН принять такую же рекомендацию в отношении США.

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«Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО», — предложил Медведев.

Ранее стало известно, что большинством голосов Генассамблея ООН поддержала резолюцию о возмещении ущерба Украине. За проголосовали 94 страны, против — 14, еще 73 государства воздержались.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал этот проект «юридически ничтожным». И добавил, что резолюция нужна для легализации «нелегализуемого» с точки зрения действующего международного права.