Мир 10 мая 2023, 15:27 Медведев предложил переименовать Польшу в Варшавское герцогство Зампред Совбеза Медведев предложил переименовать Польшу в Варшавское герцогство РИА «Новости»

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Польше необходимо вернуть название Варшавское герцогство в составе Российской империи. С таким предложением в Twitter выступил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Итак, польские русофобы хотят научить всех истории. Название российского города Калининград им не нравится, вместо этого предлагают написать Крулевец. Ну, в таком случае никакой Польши — только Варшавское герцогство или Королевство Польское в составе Российской Федерации», — написал он.

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Также Медведев предложил переименовать Краков в Кракау, Гданьск — в Данциг, Шецин — в Штеттин, Познань — в Посин, а Вроцлав — в Бреслау.

Власти Польши посоветовали местных жителям называть российский город Калининград Крувелец. Свое решение они объяснили борьбой с Русским миром.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша встала на грань безумия. По его словам, простой русофобией борьбу с географическими названиями уже не объяснить.