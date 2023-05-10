10 мая 2023, 15:27
Медведев предложил переименовать Польшу в Варшавское герцогство
Зампред Совбеза Медведев предложил переименовать Польшу в Варшавское герцогство
Польше необходимо вернуть название Варшавское герцогство в составе Российской империи. С таким предложением в Twitter выступил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
«Итак, польские русофобы хотят научить всех истории. Название российского города Калининград им не нравится, вместо этого предлагают написать Крулевец. Ну, в таком случае никакой Польши — только Варшавское герцогство или Королевство Польское в составе Российской Федерации», — написал он.
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Также Медведев предложил переименовать Краков в Кракау, Гданьск — в Данциг, Шецин — в Штеттин, Познань — в Посин, а Вроцлав — в Бреслау.
Власти Польши посоветовали местных жителям называть российский город Калининград Крувелец. Свое решение они объяснили борьбой с Русским миром.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша встала на грань безумия. По его словам, простой русофобией борьбу с географическими названиями уже не объяснить.
Дмитрий Медведев
Польша
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