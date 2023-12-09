Мир 09 декабря 2023, 17:57 Медведев поймал Шольца на лжи Медведев счел ложью слова Шольца о роли России в прекращении поставок газа в ЕС РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев упрекнул канцлера Германии Олафа Шольца во лжи в заявлении о роли России в прекращении поставок газа в Европу. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее Шольц на съезде Социал-демократической партии заявил, что ответственность за прекращение поставок газа в Европу лежит на России

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«На энергетику цены поднялись повсюду. Именно президент России остановил поставки газа в Европу по работающему газопроводу», — сказал он.

Медведев расценил эти слова как ложь.

«Сквозь зубы врет немец и не краснеет! Сами кинули свой народ, сами отвергли, а теперь врут и изворачиваются!» — написал зампред Совбеза.

Шольц также отмечал, что после начала конфликта на Украине европейские страны недосчитались порядка 120 миллиардов кубометров газа.

Евростат ранее сообщил, что страны ЕС переплатили 185 миллиардов евро из-за решения об отказе от российского газа.