09 декабря 2023, 17:49
Шольц обвинил Россию в повышении цен на газ в Европе
Шольц: цены на газ в Евросоюзе выросли из-за прекращения поставок Россией
Немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, заявил, что Россия несет ответственность за прекращение поставок газа в Европу. Это, в свою очередь, спровоцировало рост цен на энергоресурсы в регионе, добавил он. Слова главы немецкого правительства процитировало РИА «Новости».
«Это имеет последствия для цен на энергию!» — высказался Шольц.
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Он напомнил, что Германия лишилась половины получаемого газа, а Европа — 120 миллиардов кубометров голубого топлива.
На фоне разразившегося энергетического кризиса правительство Германии увеличило закупки газа из Норвегии и начало строительство СПГ-терминалов на севере страны.
Власти Евросоюза сами избрали путь отказа от российских энергоресурсов после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не закрывала европейское направление и готова поставлять газ в необходимом объеме.
Некоторые страны Евросоюза по-прежнему покупают российский газ, в их числе и Чехия. Однако чешские власти ищут возможность, чтобы отказаться от энергосырья российского происхождения.
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