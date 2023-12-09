Мир 09 декабря 2023, 17:49 Шольц обвинил Россию в повышении цен на газ в Европе Шольц: цены на газ в Евросоюзе выросли из-за прекращения поставок Россией PHOTOTHEK / Global Look Press

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Немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, заявил, что Россия несет ответственность за прекращение поставок газа в Европу. Это, в свою очередь, спровоцировало рост цен на энергоресурсы в регионе, добавил он. Слова главы немецкого правительства процитировало РИА «Новости».

«Это имеет последствия для цен на энергию!» — высказался Шольц.

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Он напомнил, что Германия лишилась половины получаемого газа, а Европа — 120 миллиардов кубометров голубого топлива.

На фоне разразившегося энергетического кризиса правительство Германии увеличило закупки газа из Норвегии и начало строительство СПГ-терминалов на севере страны.

Власти Евросоюза сами избрали путь отказа от российских энергоресурсов после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не закрывала европейское направление и готова поставлять газ в необходимом объеме.

Некоторые страны Евросоюза по-прежнему покупают российский газ, в их числе и Чехия. Однако чешские власти ищут возможность, чтобы отказаться от энергосырья российского происхождения.