Мир 06 декабря 2023, 09:48 ЕС переплатил за газ миллиарды евро из-за санкций против России Евростат: ЕС переплатил 185 миллиардов евро, отказавшись от ресурсов из России РИА «Новости»

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С февраля 2022 года власти Евросоюза потратили на закупку газа 304 миллиарда евро, фактически переплатив за него 185 миллиардов в этой же валюте из-за отказа от российского газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Из-за санкций в отношении России среднемесячная стоимость импорта газа в страны Евросоюза выросла до 15,2 миллиарда евро. При этом до введения ограничительных мер среднемесячная стоимость газа для блока была на уровне 5,9 миллиарда евро.

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Как следует из данных Евростата, за 20 месяцев переплата составила 185 миллиардов евро. Столько же в ЕС потратили на закупку газа в период с апреля 2017 до конца 2021 года.

Отказ Евросоюза от российских энергоресурсов помог заработать некоторым странам. В частности, США получили 53 миллиарда евро, Великобритания — 27 миллиардов, а Норвегия — 24 миллиарда.

Разразившийся в Европе энергетический кризис сильно ударил по промышленности. В экспертном сообществе полагают, что уровень производства в европейском регионе постепенно откатывается на 50-60 лет назад.