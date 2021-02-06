Медведев обсудил с Медведчуком закрытие телеканалов на Украине

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел переговоры с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Они обсудили недавнее закрытие трех украинских телеканалов.

«Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с главой политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктором Медведчуком выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры против телеканалов NewsOne, „112 Украина“ и ZIK», — сообщила пресс-служба «Единой России».

Во время разговора стороны обсудили решение украинских властей о введении санкций против телеканалов и депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Медведев и Медведчук отметили, что действия президента Украины Владимира Зеленского противоречат европейским ценностям, о которых заявляют власти.

Зеленский 2 февраля ввел в действие указ Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) об объявлении ограничительных мер в отношении трех телеканалов. Сам он позже заявил, что такое решение было обусловлено некими «железобетонными» причинами.