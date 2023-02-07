Мир 07 февраля 2023, 02:41 Арестович предсказал Украине «корейский сценарий» Экс-советник Арестович предположил, что Украина может повторить «корейский сценарий» РИА «Новости»

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Экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить сценарий Северной и Южной Кореи. Его слова привел украинский Telegram-канал «Политика страны».

«Выход <…> может быть совсем не таким, как это нам казалось три месяца назад, после успеха херсонской операции. Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями», — сказал Арестович.

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Он добавил, что ожидать успеха Украины не стоит по причине отсутствия хорошо подготовленной армии. По словам Арестовича, ВСУ требуется не менее 400 тысяч высококлассных бойцов с натовским оружием.

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Ранее политик заявил, что украинских военных в ближайшие два месяца ждут неприятности в зоне СВО, так как «там собирается большая группировка», превосходящая ВСУ как по вооружению, так и по численности.